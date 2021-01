Tabacci "scrive" il discorso a Conte."Unisci i centristi e ottieni la fiducia"

Con la crisi di governo ormai ufficializzata è il momento per Conte di convincere i "responsabili" o "costruttori". Per fare questo, oltre a Clemente Mastella che si è autoproclamato regista di questa operazione è sceso in campo anche l'ex Dc Bruno Tabacci. "Non sono un responsabile - spiega il deputato di Centro Democratico al Corriere della Sera - perché sto nel centrosinistra da prima e il lavoro che sto facendo è cercare di dare nobiltà a questa iniziativa. Se il presidente del Consiglio fa quello che gli ho suggerito supera lo scoglio di Palazzo Madama. Dovrà fare un discorso del tipo: “Mi assumo la responsabilità della guida del governo, delle cose che abbiamo fatto per il Paese in un momento tragico e difficile. Mi considero fortunato di essere stato a capo di un esecutivo politico che ha riaperto i canali con l’Europa. Quindi desidero che questa cosa sia valutata dal Parlamento ma anche dagli elettori".

"Se fosse il partito di Conte - prosegue Tabacci al Corriere - io non ci starei. Ci vuole un contenitore centrista nell'area di centrosinistra. Di impostazione popolare, europeista, in grado di intercettare anche il voto dei moderati. È una mossa per convincere anche chi soffre in Forza Italia e l'Udc. Renzi parla di governo Conte-Mastella perchè sa solo dileggiare".