Tasse, "tutta la maggioranza è d'accordo nell'alzare il limite per il taglio dell'Irpef oltre i 40mila euro all'anno"

"Siamo stati eletti con un programma chiaro che prevede un calo della pressione fiscale. Tutta la maggioranza è orientata in questo senso"



"C'è la possibilità concreta e noi stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. E' la cosa più importante da fare". Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera del partito guidato da Antonio Tajani, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se ci sarà nella Legge di Bilancio per il 2025 la riduzione della pressione fiscale per i lavoratori oltre la soglia dei 40mila euro lordi l'anno come previsto attualmente dal testo varato dal Consiglio dei ministri. Alla domanda se ci sarà un emendamento alla Camera alla manovra, Nevi risponde: "Lo strumento lo vedremo, stiamo interloquendo con il governo e c'è una generale condivisione nel mettere tutte le risorse disponibili nella riduzione delle tasse. D'altronde siamo stati eletti con un programma chiaro che prevede un calo della pressione fiscale. Tutta la maggioranza è orientata in questo senso".



L'esponente di Forza Italia poi aggiunge: "Noi vorremmo che ci fosse il taglio dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% da gennaio del prossimo anno fino a 60mila euro lordi l'anno, vedremo nell'interlocuzione con il governo se sarà possibile e a che cifra eventualmente fermarsi ma oltre quella attualmente stabilita. Ricordo comunque che con la Legge di Bilancio il taglio del cuneo fiscale è stato reso strutturale e non dovrà essere rifinanziato tutti gli anni. Andiamo avanti ora aiutando anche il ceto medio". E infine sulla possibilità di alzare il tetto della Flat Tax al 15% per le partite Iva, Nevi risponde: "Anche su questo siamo favorevoli come principio, ma chiaramente non ci saranno le risorse per fare tutto già in questa manovra. Vedremo".



Leggi anche/ Landini, scontro totale sindacati-governo: "Serve la rivolta sociale". FdI: "Frasi pericolose, estremi di reato". VIDEO - Affaritaliani.it