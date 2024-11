Fisco, "627 euro di risparmio con il taglio delle tasse per chi guadagna 50mila euro lordi all'anno"

"Il taglio dell'Irpef alla classe media rimane una priorità per Forza Italia"



"Il taglio dell'Irpef alla classe media rimane una priorità per Forza Italia", afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti del partito guidato da Antonio Tajani. "Un taglio che sui redditi attorno ai 50mila euro lordi all'anno si fa sentire perché arriva fino a ben 627 euro all'anno. Comunque, ritengo che il taglio sia significativo sicuramente per l'entità economica ma anche perché è la prima volta dopo tanto tempo che a questa fascia non si chiede ma si restituisce qualcosa. E noi siamo profondamente convinti che la classe media rappresenti il motore produttivo, economico e sociale del nostro Paese e perciò va incoraggiato e sostenuto", conclude Cattaneo.



