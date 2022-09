Tajani: Forza Italia garanzia per il Paese, Fdi e Lega non sono di estrema Dx

Tajani a El Pais: "Noi siamo un partito cristiano democratico, liberale e favore delle riforme"

Fratelli d'Italia e Lega "non sono partiti di estrema destra, ma di destra": e' quanto sostiene Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo El Pais. "Noi siamo un partito cristiano democratico, liberale e a favore delle riforme", aggiunge. Secondo Tajani, entrambi gli alleati di Forza Italia nella coalizione di centro-destra per le politiche del 25 settembre hanno adottato posizioni "a favore dell'Europa".

"Non staremmo con partiti contrari all'Europa, alla Nato o agli Usa", spiega. "Forza Italia è la garanzia, e cosi' lo ha detto il presidente del Ppe (Partito Popolare Europeo), Manfred Weber". Ma quali intenzioni avrebbe la coalizione di centro-destra, in caso di vittoria, rispetto all'agenda del governo Draghi? Tajani risponde: "L'agenda di Draghi era la sua. Abbiamo una posizione molto chiara: la pressione fiscale e' il problema piu' importante e le aziende vanno aiutate". Inoltre, dice, occorre "ridurre la burocrazia e riformare la giustizia civile", "creare regole che promuovano lo sviluppo e le piccole e medie imprese, combattere anche la disoccupazione, favorire l'agricoltura...". "Ci proveremo senza aumentare il debito"", aggiunge.