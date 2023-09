Tajani a Parigi: "Doppio tunnel sul Monte Bianco. La Tav da sola non basta"

"Monte Bianco col doppio tunnel, la Tav non basta"

Doppio tunnel per il Monte Bianco: c'è anche questo dossier, "nevralgico per il futuro del Nord Ovest", nell'agenda del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Della "proposta italiana", di cui Parigi non sembra entusiasta, Tajani parla con 'La Stampa'. "È vero - dichiara - sono titubanti sulla necessità di costruire una seconda canna del traforo ed è per questo che il 25 settembre sarò in Francia e incontrerò la ministra degli Esteri Catherine Colonna. Noi siamo convinti che serva e dovremo convincerli". Intanto, spiega, "C'è una questione di sicurezza: il tunnel attuale è piccolo, stretto, e in caso di incidente saremmo costretti a chiuderlo per chissà quanti giorni. C'è poi un più ampio tema di "sistema dei trasporti" che coinvolge entrambi i Paesi. Dobbiamo far capire ai francesi che beneficerebbero anche loro dall'ammodernamento di questa infrastruttura".

"Con la Francia abbiamo un interscambio di 111,2 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. Nel 2022 ci sono stati 4,6 milioni di francesi che hanno deciso di venire nel nostro Paese, e tanti arrivano attraverso i tunnel alpini. Dobbiamo evitare, quindi, di paralizzare il confine con la Francia se uno dei tunnel rimane chiuso. Guardiamo la situazione attuale del Frejus: il tunnel è momentaneamente interdetto ai mezzi pesanti per colpa del rischio frane e se si fosse chiuso anche il Monte Bianco per i lavori di manutenzione programmati, avremmo rischiato di isolare tutto il Nord Ovest". Pericolo scongiurato, assicura: "con i francesi abbiamo concordato di rimandare la manutenzione straordinaria del traforo del Monte Bianco al 2024, quando sarà attivo il raddoppio del Frejus".