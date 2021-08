Tajani: "Il Cdx non sosterrà Palamara. A Roma candidato di Forza Italia"

Il Centrodestra, e in particolare Forza Italia, potrebbero sostenere Luca Palamara alle elezioni suppletive per il collegio della Camera di Roma? "No, noi avremo il nostro candidato", risponde ad Affaritaliani.it il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. "Probabilmente il candidato sarà di Forza Italia, lo rivendichiamo per quel collegio. E il migliore a nostro avviso è la persona, Pasquale Calzetta, che nel 2018 ha perso per pochissimi voti".

Poi, in vista delle elezioni dei primi di ottobre, Tajani afferma: "Il Centrodestra è coeso e ad esempio siamo molto ottimisti per la Regione Calabria dove prevediamo un successo importante per Forza Italia, che ha due liste. Una è quella del candidato presidente Roberto Occhiuto e una quella di Forza Italia. Ma tutto è possibile e in tutta Italia la sfida è apertissima. A Milano i 5 Stelle pagano gli errori di Conte che pensava che tutto il Paese dovesse ancora reggersi sul capoluogo lombardo. Il Nord lavora e il Sud viene mantenuto è stato il messaggio di Conte. Un messaggio con il quale viene escluso non solo dai salotti buoni ma dall'intera città. Una delusione per l'elettorato 5 Stelle".

"A Roma - prosegue Tajani - andremo sicuramente al ballottaggio e poi ce la giochiamo, sono molto ottimista. Ma che Torino è una partita aperta. In Calabria la vittoria è già nell'aria e nelle altre città combattiamo per vincere, Napoli compresa. A Bologna sappiamo che la sinistra è forte, ma non rinunciamo a nulla. Vedremo che accade".

E a Siena? Enrico Letta potrebbe perdere il collegio? "Il Pd non ha già vinto, per niente. C'è tutta la questione Monte Paschi che sta esplodendo con le commistioni e le responsabilità che non riguardano Letta in persona, certo, ma prima il Partito Comunista, poi il Pds e infine il Pd. La vicenda Mps sicuramente inciderà sull'esito del voto e anche nel collegio di Siena il Centrodestra combatte per vincere", conclude il coordinatore di Forza Italia.