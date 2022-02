Tangentopoli, 30 anni dopo: per Cirino Pomicino "non fu un golpe giudiziario"

Paolo Cirino Pomicino: “Mani Pulite? Fu un disegno politico”

Paolo Cirino Pomicino, ospite del primo episodio di “Monetine – cinque storie di Mani Pulite”, il podcast originale di Radio 24 nato da un’idea di Simone Spetia, ci racconta dal suo punto di vista sull'inchiesta "Mani Pulite" e su quello che accadde nel 1992. Alla domanda “ma nel 1992 aveva capito che stava per succedere qualcosa di enorme?”, Pomicino risponde: “Mi avevano avvertito da un anno prima di quello che sarebbe successo perché nel 1991, in primavera, venne da me Carlo De Benedetti per dirmi che stava preparando un disegno politico, insieme ad altri imprenditori, per modificare l’assetto politico del paese. Io dissi, ironicamente, che mi stava spiazzando, dicendogli che con Andreotti stavamo pensando a un progetto industriale e gli volevo chiedere, sempre ironicamente, se volesse essere il nostro imprenditore. La portai sullo scherzo sottolineando il primato della politica, ma nella verità De Benedetti si convinse che non ero d’accordo con il suo disegno. Avvertii i miei riferimenti nazionali di questa cosa ma non fui mai ascoltato. Non lo definisco golpe giudiziario ma disegno politico. Definirlo solo golpe giudiziario è una fregnaccia”.

“Monetine – 5 storie di Mani pulite” è la serie podcast di Radio 24 in cui Simone Spetia, conduttore di 24 Mattino e del Podcast originale “Una cosa per volta”, racconta le storie degli uomini che hanno vissuto l’inchiesta che ha cambiato la politica e l’Italia. Si intrecciano così le biografie di un magistrato, di un avvocato, di un giornalista, di un politico e di un imprenditore – tutti ingranaggi e motori di quella macchina che pose fine alla Prima Repubblica e che si pensava avrebbe dato il via a una “rivoluzione”. Con le voci e le riflessioni, tra gli altri, di Gherardo Colombo, Paolo Cirino Pomicino, Giuliano Pisapia e Goffredo Buccini, per comporre il racconto dell’Italia di allora e di oggi.

Radio 24 dedicherà, inoltre, all’anniversario di Tangentopoli, che cade il 17 febbraio giorno in cui fu arrestato Mario Chiesa, anche una puntata speciale della trasmissione quotidiana di Simone Spetia 24 Mattino, proprio giovedì 17 febbraio, per ascoltare alcuni brani del Podcast e riflettere con Paolo Mieli sulle vicende che rappresentano uno degli snodi della nostra storia recente.