Tarquinio il Vannacci del Pd. L'idea di uscire dalla Nato imbarazza i dem

Tarquinio mette in imbarazzo il Pd: "Bisogna uscire dalla Nato". Le similitudini con Vannacci nella Lega

Marco Tarquinio, candidato alle Europee col Pd, ed ex direttore de L'Avvenire, in un'intervista a La7 ha messo in imbarazzo i dem: "Sarebbe opportuno che l'Italia uscisse dalla Nato". E poi ha ulteriormente rincarato la dose: "Servirebbe proprio lo scioglimento dell’Alleanza, di fronte ad azioni ostili dell’Ucraina verso la Russia condotte con armi occidentali. Se le alleanze servono a perpetuare le guerre allora è meglio scioglierle". Il suo commento suonava - riporta Il Foglio - come quello di un Roberto Vannacci, ma schierato, casualmente, con il Pd, e illuminava questo strano fenomeno delle varie wild card politico/elettorali concesse dai partiti a candidati cui affidare il ruolo dei provocatori, nella speranza di acchiappare un po' di curiosità.

"Sono idee sue e magari non le condividiamo, ma ci troviamo sui princìpi di fondo", dicono poi dalla Lega e dal Pd, quando il Vannacci o il Tarquinio le sparano troppo grosse. Forse ha qualche prospettiva questa caccia all’elettorale marginale, estraneo alla linea ufficiale del partito ma - prosegue Il Foglio - conquistabile grazie alla verve dei due battitori liberi. Chissà poi, se eletti, come ci si troverà dovendoli tenere nel gruppo parlamentare, anche se per uno che vuole sciogliere la Nato cosa volete che sia un vincolo con il Pd.