Terni, la bomba del sindaco Bandecchi: “Lascio Ternana e Unicusano”

Terni, clamorosa doppia dimissione per il sindaco Bandecchi: "Lascio la presidenza della Ternana e di Unicusano"

Doppia dimissione per il neoeletto sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il patron della Ternana Calcio e presidente dell'università telematica Niccolò Cusano, infatti, ha deciso di lasciare entrambe le cariche ricoperte. Una decisione, in vista del Consiglio comunale di lunedì, annunciata dallo stesso imprenditore sui social e ufficializzata sul sito Tag24, il quotidiano online dell'università.

Bandecchi nei mesi scorsi era finito al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Roma per dichiarazione fiscale infedele: l'80% del patrimonio di Unicusano, dichiarata al fisco come ente non commerciale e quindi beneficiaria di esenzioni, sarebbe in realtà investito in società attive nei settori più disparati.

Ciò non avrebbe nulla a che fare, comunque, con la decisione dell’imprenditore di rinunciare alla doppia carica di presidente della realtà calcistica e universitaria: "Mi sono dimesso perché voglio fare politica in modo serio, voglio essere il sindaco di Terni e farlo per bene, per tutte quelle persone che mi hanno votato, ma anche per chi non l'ha fatto. E lo faccio perché voglio portare ad alti livelli Alternativa popolare in Italia". Il nuovo presidente e amministratore unico della Ternana sarà Paolo Tagliavento.