Guerra, "l'Apocalisse per il mondo sarà il conflitto Usa-Cina su Taiwan"

"La Russia è spacciata e dovrà ritirarsi dall'Ucraina"



"Non credo che ci sarà la Terza Guerra Mondiale per l'Ucraina, finirà con un Vietnam russo. Mosca ha commesso un enorme errore strategico e quindi ne pagherà le conseguenze. E' giusto che sia così". Massimo Cacciari commenta così con Affaritaliani.it l'invio di carri armati americani e tedeschi a Kiev e le crescenti minacce russe alla Nato e all'Occidente.

Ma come finirà? "L'ho detto, come il Vietnam, non vedo come possa finire diversamente. La Russia non ha alcuna possibilità di sostenere un confronto a lungo termine con tutto il fronte occidentale compatto in quanto debole economicamente e politicamente. Esclusa l'Apocalisse, finirà con una ritirata della Russia. L'errore strategico commesso da politici e militari russi ha dell'incredibile, un Paese senza barra e senza direzione. Questi errori sono sempre stati pagati nella storia, anche laddove si fosse dalla parte giusta".

Che cosa pensa del fatto che il presidente ucraino Zelensky interverrà addirittura al Festival di Sanremo? "E' stato invitato ovunque ormai ed è assunto a paladino dei valori della civiltà occidentale incontrando capi di governo e intervenendo in tutti i Parlamenti del mondo. Non vedo perché non dovrebbe andare anche a Sanremo a questo punto. E' il segno che l'Occidente è compatto e punta alla catastrofe russa in Ucraina. I pilastri della politica statunitense sono sempre stati due: far fuori la Russia come competitor e indebolire strategicamente, politicamente ed economicamente l'Unione europea. Con questa guerra ottengono entrambi gli obiettivi. Dopodiché non è affatto escluso lo scenario dell'Apocalisse, ma non sull'Ucraina che è la parte finale del secondo Dopoguerra. Il confronto tra gli Usa e la Cina su Taiwan, visto che per l'America il Pacifico è strategico, potrebbe davvero portare a un conflitto su scala globale", conclude Cacciari.