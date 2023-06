Terzo mandato a sindaci e governatori. Da Salvini "favore" a De Luca (e Zaia)

Salvini: "Sto ragionando già da oggi su chi porterà la bandiera del centrodestra sfidando De Luca o chi sarà candidato al posto di De Luca in Regione Campania"

"Io sono a favore del terzo mandato per governatori e sindaci". Questa la posizione espressa dal vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a Napoli a una domanda dei giornalisti sull'ipotesi di una ricandidatura per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è già al secondo mandato.

"Sono a favore non per De Luca, per Tizio o per Caio - spiega il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - io sono contro i tagli lineari. Se uno è bravo e viene scelto dai cittadini e ha fatto due mandati, si può ricandidare e i cittadini poi sceglieranno. Se uno è bravo può farne anche quattro, se uno è capra anche uno è troppo. Sono a favore del fatto che si possano ripresentare, poi De Luca si ripresenta ai cittadini come Emiliano e Zaia. Se lo votano, viva la democrazia, però io sono favorevole al fatto che si possano riproporre".

"Sto ragionando già da oggi su chi porterà la bandiera del centrodestra sfidando De Luca o chi sarà candidato al posto di De Luca in Regione Campania, perché negli ultimi anni, sia in Comune a Napoli che in Regione, siamo arrivati tardi e i cittadini ci hanno giustamente punito", spiega il leader del Carroccio. "In Campania abbiamo da lavorare più che altrove - sottolinea - ma ce la mettiamo tutta, con i fatti. In Molise partivamo da zero, non avevamo neanche un consigliere regionale, mentre da oggi abbiamo un consigliere e avremo un assessore. Qui siamo partiti da pochi anni e vogliamo vincere la sfida del buon governo, della Lega che governa bene in Sicilia come in Veneto".