Fdi e Forza Italia stoppano la Lega: "Un altro mandato per Zaia? No, discorso chiuso"

No secco di FdI e FI alle richieste della Lega

"No". Secca e chiara la risposta di Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario al Senato di Fratelli d'Italia e parlamentare veneto, alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni possa cambiare idea sul vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione all'indomani della raccolta firme in Veneto a favore della ricandidatura di Luca Zaia da parte della Liga Veneta con il governatore che ha parlato di 'una chiamata di popolo'. E anche alla luce delle parole di oggi di Matteo Salvini ad Affaritaliani.it che ha rivendicato con forza la guida leghista del Veneto anche alle prossime elezioni regionali.



"Noi di FdI abbiamo le code ai gazebo e stiamo raccogliendo decine di migliaia di firme in Veneto, di cittadini veneti di ogni sensibilità politica, affinché vengano rafforzate le tutele nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. La Lega legittimamente raccoglie le firme per chiedere che anche il prossimo presidente del Veneto sia leghista. Ogni partito ha le sue priorità...".



"Il terzo mandato per i presidenti di regione non era nel programma elettorale di governo del Centrodestra e siamo certi che alla stragrande maggioranza dei 5 milioni di veneti stiano a cuore ben altri temi ed altri problemi rispetto al futuro di questo o quel politico. Discorso chiuso per noi: siamo disinteressati alla lotta per il potere e le poltrone e siamo concentrati esclusivamente sul buon governo della Nazione e dei tanti comuni nei quali abbiamo responsabilità di governo”, conclude Speranzon.



STOP ANCHE DA FORZA ITALIA - "No, non ci sono possibilità". Con questa risposta secca e chiara Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vicecapogruppo vicario alla Camera degli azzurri, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Antonio Tajani possa cambiare idea sul vincolo del doppio mandato per i presidenti di regione all'indomani della raccolta firme in Veneto a favore della ricandidatura di Luca Zaia da parte della Liga Veneta con il governatore che ha parlato di 'una chiamata di popolo'. E anche alla luce delle parole di oggi di Matteo Salvini ad Affaritaliani.it che ha rivendicato con forza la guida leghista del Veneto anche alle prossime elezioni regionali.



"Come abbiamo spiegato molte volte, non è una questione che riguarda la persona di Zaia ma un principio che interessa l'intero Paese, un principio generale che esula dai casi particolari. Assolutamente non ci sono possibilità che Forza Italia cambi idea e sul vincolo del doppio mandato, abbiamo già votato contro il terzo mandato in Parlamento e non vedo proprio perché dovremmo modificare la nostra posizione. Gazebo e raccolte di firme non c'entrano. Ripeto, è un principio generale. Non ci sono novità e andiamo avanti convinti della nostra idea", conclude il portavoce nazionale di Forza Italia Nevi.



