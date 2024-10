Tetto agli stipendi dei manager pubblici? Il ministro Zangrillo chiarisce il giallo su Affaritaliani.it. Esclusivo

PA, il ministro Zangrillo ad Affari: "Sui giornali ho letto di un tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, ma questo già esiste"



"Non smentisco niente. Ne abbiamo parlato in Consiglio dei ministri, la norma non è ancora scritta e vediamo che cosa succede nei prossimi giorni". Con queste parole il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'ipotesi che sta circolando in queste ore di un tetto agli stipendi dei manager delle società pubbliche nella Legge di Bilancio per il prossimo anno.



"Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei ministri ha parlato di questa ipotesi facendo riferimento a fondazioni e associazioni che percepiscono contributi pubblici. Sui giornali invece ho letto di un tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici, ma questo già esiste. Il riferimento del titolare del Mef, come detto, era a fondazioni e associazioni che ricevono contributi pubblici. Stiamo lavorando, fare commenti in questo momento sarebbe prematuro. Vedremo nei prossimi giorni", conclude il ministro Zangrillo.