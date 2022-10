"Thank you, Mario. Arrivederci": il saluto dell'Ue a Draghi

Il video-tributo dell'Unione Europea a Draghi

“La Bce è pronta a fare qualsiasi cosa per preservare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza”. È partito dal ‘whatever it takes’ di dieci anni fa il video di omaggio a Mario Draghi realizzato dalla presidenza del Consiglio europeo e trasmesso nella riunione dei leader in corso a Bruxelles. La sequenza prosegue con le immagini del primo summit a Bruxelles di Draghi in veste di presidente del Consiglio nel maggio del 2021.

Poi, le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina: “Nel corso di questi ultimi mesi non abbiamo fatto altro che diventare più uniti, questo è forse il fattore che ha più colpito la Russia”. E ancora: “Putin non può vincere questa guerra”. Infine, l’impegno del premier per il progetto europeo: “L’Unione europea sta diventando sempre più importante, sta diventando quell’istituzione a cui ormai tutti i Paesi d’Europa guardano come un’istituzione capace di dar loro stabilità, prosperità e sicurezza”. “Thank you, Mario. Arrivederci”, è il messaggio finale dell’Ue al presidente del Consiglio.

I leader Ue hanno omaggio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi al suo ultimo vertice da premier. "Un caloroso ringraziamento per il tuo sincero lavoro. Con la tua esperienza, hai contribuito alla ricchezza dei dibattiti, gestendo brillantemente l'arte della formula, con lo stile conciso, breve e incisivo", ha detto il presidente del Consiglio, Charles Michel. "Mario hai tutto il nostro affetto, la nostra ammirazione e la nostra stima. Grazie per il tuo lavoro. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, Whatever it takes", ha aggiunto. Il discorso è stato accolto con un lungo applauso dei leader.

Draghi: "Dall'Europa pieno avallo alle misure necessarie contro la crisi energetica"

Il Consiglio Europeo ha dato il "pieno avallo politico" alle misure necessarie ad affrontare la crisi energetica, ora Commissione e Consiglio Ue finalizzeranno i dettagli, arrivando a "decisioni operative". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del summit dei leader Ue a Bruxelles.

"Nelle prossime settimane - ha detto - la Commissione e i ministri dell’Energia finalizzeranno i dettagli di questi provvedimenti. Tuttavia il Consiglio ha dato il pieno avallo politico, con l’obiettivo che debbano essere operativi il più presto possibile".

"Ora ci aspettiamo che il Consiglio dei ministri dell’energia e anche quello dell’Ecofin per alcuni altri aspetti, riguardanti soprattutto il finanziamento del fondo comune, arrivino a una decisione operativa. Questo è l’auspicio che tutto il Consiglio Europeo ha espresso stamattina", ha concluso.