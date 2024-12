The Skill raduna ai Parioli un parterre d'eccezione. Il reportage esclusivo

La festa di Natale di The Skill ai Parioli: ecco chi c'era

In una Roma vestita dei primi bagliori natalizi, mercoledì sera il quartiere Parioli è stato teatro di un evento capace di unire eleganza, generosità e impegno. Il ristorante Molto ha ospitato la serata annuale di beneficenza del Gruppo The Skill, guidato dal CEO Andrea Camaiora. Un appuntamento dove i protagonisti sono stati sì volti noti della politica, del giornalismo e dell’impresa, ma anche e soprattutto la solidarietà e la voglia di fare del bene.

Fra i presenti, Stefania Craxi, presidente della Commissione Difesa Esteri del Senato; Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia; Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato. Dal mondo del giornalismo, il parterre includeva firme di spicco come Francesco Giorgino; Pablo Rojas; Giulia Cerasoli; Alessandra Arachi; Pia Miscio; Roberto Giovannini; Monica Guerzoni; Marco Scotti, condirettore di Affaritaliani.it. Paolo Corsini, direttore Approfondimenti Rai, ha rappresentato il mondo televisivo.

Accanto a loro, spiccavano figure istituzionali come gli ex parlamentari Simone Valiante; Antonio Tomassini; il senatore Dario Damiani; Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia; Mario Valducci, presidente di Invimit; Giuseppe Cossiga, presidente di AIAD. Presenti anche Isabella Bertolini, componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia.

Il mondo delle relazioni istituzionali e imprenditoriali era rappresentato da protagonisti come Giovannantonio Macchiarola, direttore public affairs di Enav; Massimo Comparini, capo divisione Spazio di Leonardo; Trifone Altieri, membro del CdA di Leonardo. Tra i partecipanti anche Stefano Di Traglia, già portavoce di Pierluigi Bersani; Marzia Bilotta, presidente del think tank Il Salotto; Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia; Gianfranco Rotondi, già ministro; Francesco Tufarelli, dirigente di Palazzo Chigi; Giuseppe Bono, direttore public affairs di Sogin.

Un contributo significativo è arrivato da Cristina Leone, presidente del CTNA; Giuseppe Petrella, consigliere del vicepresidente del Consiglio; Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute. Presenti anche Salvatore Cicu, consigliere CDP Venture Capital; Ignazio Abrignani, presidente dell'Osservatorio Parlamentare per il Turismo; Gianni Profita, rettore di UniCamillus. Dal mondo accademico e culturale non potevano mancare Flavia Giacobbe, direttore di Formiche; Mauro Libè, Snam; Piercarlo Scajola, Telsi; Paola Mascaro, managing director di Accenture.

Chiudono la lista i rappresentanti di fondazioni e associazioni, tra cui Nicola Carnovale, segretario della Fondazione Craxi; Francesco Specchia, portavoce del ministro Nordio.

Ad accompagnare la serata, la voce calda dello chansonnier romano Giorgio Marconi. Simpatici i momenti di ironia e gioco che hanno visto protagonisti manager e advisor di The Skill e giornalisti, legali e volti Rai come Maria d’Elia, Elena De Vincenzo, Alessandra Barone, Fabrizio de Feo, Federica Fantozzi, Lorenzo Munegato, Antonio Ranalli, Giorgio Lainati, Fabrizio Ratiglia, il direttore di One Health Giovanni Cioffi, gli avvocati Sarah Bignazzi, Antonio Giambrone, Elisabetta Busuito, Marco e Luca Bolognini.

Ma dietro i sorrisi e i brindisi c’era un obiettivo nobile: raccogliere beni essenziali per i più piccoli. Grazie alla generosità degli ospiti, sono stati donati quasi 400 chili di latte in polvere, omogeneizzati e pannolini ai volontari del Banco Alimentare. Un gesto concreto, che ha trasformato una serata mondana in un appuntamento con il cuore.

Con questa serata, The Skill non ha solo inaugurato le festività natalizie di Roma, ma ha anche dimostrato che il lusso può convivere con la solidarietà. Un evento capace di lasciare il segno, unendo i Parioli, e forse tutta la città, in un abbraccio di impegno e bellezza.