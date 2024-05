Torna Miss Padania, la Lega punta sulla bellezza per recuperare consensi

Lega, il ritorno di Miss Padania: Salvini rispolvera il concorso di bellezza

La Lega le tenta tutte per recuperare consensi in vista delle elezioni Europee dei prossimi 8 e 9 giugno. L'ultima mossa del partito di Salvini è stata quella di rispolverare il vecchio concorso di bellezza, dopo dodici anni di stop, torna Miss Padania, il concorso che valorizza la bellezza dei valori e le tradizioni del Nord Italia. L’evento, fortemente voluto dall’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, - riporta sestonotizie - farà il suo ritorno sabato 1 giugno al Centro Polifunzionale di San Genesio ed Uniti (Pavia), in via Parco Vecchio 2 con la partecipazione di Iva Zanicchi e le sue canzoni.

"Sono felice di aver riportato in vita Miss Padania, un concorso che valorizza la bellezza dei valori e l’orgoglio delle donne del Nord Italia", ha dichiarato Angelo Ciocca. "Questo evento è un'occasione per celebrare la nostra identità e le nostre tradizioni, in un momento di grande importanza per il nostro territorio e per l'Italia intera".