Toti-Carfagna, sgambetto ai sovranisti per scalzare Salvini dalla leadership

Giovanni Toti e Mara Carfagna ormai sono usciti allo scoperto. Dopo tante riunioni in segreto per creare una nuova coalizione di moderati di centrodestra, adesso aumentano i giri del motore e organizzano una cena: obiettivo fare lo sgambetto ai sovranisti. Un’impresa, nel centrodestra, - si legge su Repubblica - coi numeri ai quali è ridotta Forza Italia e quel che resta dell’area moderata, non sovranista della coalizione. Giovanni Toti e Mara Carfagna ci credono, si sono convinti che quello spazio politico ci sia. E si rivedranno ancora una volta questa sera in un ristorante romano: non più un faccia a faccia come quello della scorsa settimana, ma un convivio allargato a parlamentari berlusconiani ormai in fuga.

Tutta la galassia di centrodestra, -prosegue Repubblica - archiviata la mezza sconfitta delle regionali e il tonfo delle amministrative, adesso è in movimento. Ed è, per dirla con Giancarlo Giorgetti, un «movimento verso il centro». Nella voragine lasciata dal polomoderato e con la leadership in difficoltàdi Salvini, ecco che qualcosa siagita al centro. Lo impongono i numeri:Forza Italia nella sua roccafortecampana è passata dal 19 al 5, inVeneto è quasi sparita, come purein Liguria, dove la lista di GiovanniToti ha prosciugato tutto, si è affermataal 23 e ha scavalcato perfino laLega. La cena di stasera è solo l’iniziodi un percorso che dovrebbe portarealla nascita di un nuovo partitodi ispirazione liberale e popolare entrola fine dell’anno.