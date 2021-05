Toti: "Coraggio Italia è la quarta gamba del Centrodestra". Intervista

"Coraggio Italia da gruppo parlamentare diventerà certamente un partito. Ci siamo dati 60 giorni di tempo affinché le varie commissioni sviluppino i temi". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato da Affaritaliani.it, spiega la nuova formazione politica lanciata insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. I tempi del congresso? "Vedremo quando finiscono i lavori le commissioni, spero anche prima di due mesi. Cambiamo!, se la costituente andrà bene come tutti speriamo, confluirà in Coraggio Italia. Ricordo che Cambiamo! conta più di 400 amministratori tra sindaci, consiglieri regionali e comunali".

Quanto al rapporto con Forza Italia, da cui provengono molti parlamentari di Coraggio Italia e che avrebbe fatto saltare il vertice di oggi del Centrodestra sulle candidature alle Comunali proprio in polemica con il nuovo soggetto politico, Toti spiega: "Per quanto mi riguarda i rapporti sono buoni, la nostra non è un'operazione contro Forza Italia ma per rafforzare l'area moderata del Centrodestra. Per vincere alle prossime elezioni spero che tutti comprendano che non va bene giocare al meno siamo e meglio stiamo. Il confronto sulle idee è il sale della democrazia".

Siete la quarta gamba del Centrodestra? "Possiamo chiamarla così". I rapporti con l'Udc e con Noi con l'Italia di Maurizio Lupi? Entreranno anche loro? "Rapporti di leale collaborazione e di alleanza. Non mi risulta che che entrino, almeno al momento. Noi siamo aperti a discutere con tutti e se qualcuno è interessato al nostro progetto siamo pronto ad ascoltare le sue idee", spiega il Governatore della Liguria.

Coraggio Italia chi candiderà premier vista la regola del Centrodestra che a Palazzo Chigi va il leader del partito che prende più voti? "Questa regola continua e continuerà a valere, vedremo, vedremo. Mancano quasi due anni al voto, prima ci sono le elezioni del presidente della Repubblica. E oggi ciò che mi interessa sono le riaperture, la fine del coprifuoco e il rilancio dell'economia. Politicamente l'obiettivo è quello di dare una casa agli elettori moderati".

Simbolo e nome resteranno quelli presentati ieri? "Sarà tema di discussione delle commissioni dopo la solenne firma davanti al notaio, ma il nome Coraggio Italia così come il simbolo a me piacciono e spiegano bene l'Italia che abbiamo in mente", conclude Toti.