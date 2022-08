Totonomi alle elezioni: Hoara Borselli con la Lega, Santanchè resta con Meloni

Totonomi del cdx: sorprese provenienti dal mondo dello spettacolo

Il tempo stringe, entro domenica tutte le liste dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre dovranno essere presentate ufficialmente. Per tutti i leader dei partiti sono giorni decisivi, nomi sbagliati potrebbero penalizzare gli schieramenti, per questo i segretari non vogliono fallire queste scelte. Nelle ultime ore sono tante le candidature eccellenti che avanzano, tra smentite e parziali conferme. Beatrice Venezi ad esempio ha detto no. Non si candiderà per le prossime elezioni politiche. È proprio il direttore (come chiede di essere chiamata) d’orchestra a smentire le voci che stavano circolando circa una sua imminente candidatura, in particolare tra le fila di Fratelli d’Italia. "Da qualche settimana leggo sui quotidiani e vedo circolare la notizia insistente di una mia candidatura", dice Venezi, "sono a confermare che, per il momento, non sono intenzionata a occuparmi di politica attiva".

Detto che i leader: Berlusconi, Meloni, Salvini, Letta, Di Maio, Renzi e Calenda correranno tutti, chi alla Camera chi al Senato, i partiti sono sostanzialmente ancora in piene bagarre da trattative. Per cui - si legge sul Messaggero - i nomi di oggi possono uscire dalle liste domani, per non parlare poi dei collegi: al momento nulla è definitivo. Fronte centrodestra, Berlusconi corre al Senato nel collegio di Monza. Scontate le riconferme del suo inner circle: Fascina, Gasparri, Casellati, Ronzulli. In aggiunta si fanno i nomi di Paolo Zangrillo, Claudio Lotito e dell'ex calciatore Giuseppe Incocciati Per la Lega, a parte Salvini, ricandidatura per i big: Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Massimiliano Romeo, Massimo Garavaglia, Claudio Durigon. Spazio forse anche alla conduttrice tv Hoara Borselli. Per FdI, c'è la riconferma degli uscenti, fra cui Lollobrigida, Rampelli, La Russa e Santanchè.