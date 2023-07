Travaglio in libreria con “Il Santo”: botte a Berlusconi post mortem

Marco Travaglio esce con il nuovo libro su Berlusconi

Esce domani, 14 luglio, in libreria e in edicola con il Fatto Quotidiano, il nuovo libro di Marco Travaglio “IL SANTO - Beatificano B. per continuare a delinquere. Il libro definitivo per non dimenticare nulla”, edito da Paperfirst (528 pp, 17 euro).

La scheda di presentazione del libro

La truffa all'orfana per la villa di Arcore. Il “fattore Mangano”, il patto con Cosa Nostra e i soldi ai boss. Milano 2 e la loggia P2. I decreti salva-Fininvest di Craxi. L'impero offshore. I giudici comprati. Lo scippo Mondadori. La discesa in campo. Il conflitto d'interessi. Le tangenti, i fondi neri, i falsi in bilancio, le frodi fiscali. Le 60 leggi ad personam e ad aziendam.

Le epurazioni di Montanelli, Biagi, Santoro, Luttazzi & C. Gli inciuci col centrosinistra. La compravendita dei senatori. Le figuracce internazionali. Le menzogne seriali. Le minorenni. Le escort. I bunga bunga a Villa San Martino, a Palazzo Grazioli e a Villa Certosa. I testimoni prezzolati e i complici in galera al posto suo. Le sentenze: dalle assoluzioni per aver commesso il fatto alla condanna. L'inventario dei danni all'Italia. Le migliori intercettazioni su mafia, giornali, Rai e orge a domicilio. E la santificazione finale.

Il libro definitivo con tutto ciò che dobbiamo sapere e ricordare per evitare il pericolo peggiore: il berlusconismo senza Berlusconi.

Chi è Marco Travaglio

Marco Travaglio è direttore de il Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a il Giornale e a La Voce. Poi ha scritto per diverse testate, fra cui Sette, il Giorno, l’Indipendente, Cuore, il Borghese, l’Espresso, la Repubblica, l’Unità. È autore di molti best seller, tra i quali: L’odore dei soldi (con Elio Veltri, Editori Riuniti 2001), La scomparsa dei fatti (Il Saggiatore 2006), Viva il Re! (Chiarelettere 2013), È Stato la mafia (Chiarelettere 2014), Indro: il 900 (Rizzoli 2021) e, pubblicati da Paper First, B. come Basta! (2018), Padrini fondatori (con Marco Lillo, 2018), Bugiardi senza gloria (2020), I segreti del Conticidio (2021) e Scemi di guerra (2023).