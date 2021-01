Trend 2021, "Meloni leader del Centrodestra. Salvini ceda la guida della Lega"

TREND 2021/ CONTE RESTA IN SELLA FINO ALL’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO

Il governo Conte resterà in piedi non solo nel 2021 ma anche nel 2022 e fino alle elezioni del presidente della Repubblica. È quanto afferma il sociologo Domenico De Masi ad Affaritaliani.it, che non crede alle sirene di crisi delle ultime settimane (è “un’auspicio”). E Matteo Renzi? Da questa strategia raccoglierà qualcosa? “Di sicuro non la pagherà in termini di consenso”, afferma De Masi.

TREND 2021/ LA MELONI SI PRENDERA’ LA LEADERSHIP DEL CENTRODESTRA

Passando nel campo opposto, l'ascesa continua nei sondaggi di Giorgia Meloni pone interrogativi sulla guida del centrodestra. La leader di Fratelli d'Italia riuscirà a "scippare" il timone a Matteo Salvini? Per De Masi questo potrebbe accadere e Salvini “lo può evitare soltanto cedendo la guida della Lega a un leader moderato”.

TREND 2021/ M5S: L’ORGANO COLLEGIALE “NON SARA' UN FATTO POSITIVO”

“È in atto una forte evoluzione, sono rimasti alcuni punti centrali delle origini: l’importanza dell’ambiente, la democrazia diretta, la vicinanza al popolo ma sono cambiate tante cose, è divento europeista, antitetico al populismo, favorevole ai sindacati e alla competenza e poi è diventato partito di governo praticamente”. La gestione del M5s con un organo collegiale a cinque è la giusta via? Secondo De Masi andrà male, “non è un fatto positivo, va bene i 5 ma deve esserci un capo sopra, uno fra Conte e Di Maio”.

TREND 2021, ELEZIONI COMUNALI ROMA: LA RAGGI CE LA FARA’ A RICONFERMARSI?

Il 2021 sarà un anno di elezioni comunali in città importanti come Torino e Roma. Virginia Raggi, che è stata assolta in Appello dal processo per falso, si ricandiderà. Secondo il sociologo De Masi, “il Movimento 5 Stelle la sosterrà” ma se ce la farà a conquistare di nuovo il Campidoglio “dipende soprattutto da chi si troverà di fronte”, al momento si conosce solo uno sfidante: Carlo Calenda.

TREND 2021/ IL CALO DELLA NATALITA’ CONTINUERA’ INESORABILE

Il calo della natalità in Italia è in atto ormai da sette anni consecutivi. Ci sono le condizioni nel 2021 per invertite la rotta? “Non ci saranno mai più le condizioni per farlo”, dice De Masi. “Da qui al 2030 nel mondo ci saranno 1 miliardo di persone in più, se noi saremo un po’ di meno non conta nulla”. Gli stimoli economici per De Masi “Non serviranno a niente”, in quanto “i giovani non fanno figli perché sono una ‘scocciatura’ e non perché non c’è l’asilo nido”.