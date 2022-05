Trump, prezzi da concerto rock per assistere al suo comizio

Comizio Trump, biglietti a prezzi da concerto rock. E si prevedono in crescita

Prezzi da rockstar per assistere ai primi due comizi di Trump. L'organizzazione di Donald Trump ha, infatti, messo in vendita per le due date dell’American Freedom Tour, in programma il 18 giugno a Memphis, Tennessee, e il 15 luglio a Greensboro, in North Carolina, biglietti il cui costo varia dai 9 dollari, per assistere al comizio in remoto e ricevere in regalo un braccialetto a ricordo del tour, fino a 3.995 dollari per accedere alla 'presidential section', di fronte al palco dove parlerà l’ex presidente degli Stati Uniti. Per i possessori di biglietti da 995 dollari in su ci sarà un party per il dopo comizio.

Comizio Trump, cifra riservata per incontrare il leader statunitense

Ma c’è anche una 'patriot' per la quale non viene indicata la cifra, perché andrà ai donatori più generosi, a cui sarà concesso di incontrare privatamente il tycoon, scattare foto con il figlio Donald Trump Jr e partecipare a una tavola rotonda con l’ex segretario di Stato Mike Pompeo.

Comizio Trump, la mappa dello show è online

Sul sito americanfreedomtour.com viene mostrata la mappa dello show, come fosse un concerto o il Super Bowl, anche se per la tappa in North Carolina non viene ancora indicata la struttura che ospiterà il comizio. I prezzi, però, sono già visibili in entrambe le date. Settori sono dedicati a delegati, che dovranno pagare 495 dollari a testa, e ai rappresentanti del Congresso (2.995 dollari per un posto). I 'Vip' pagheranno molto meno: 395 dollari. Ci sono anche i settori 'eagle', 'citizen', 'liberty'.

Comizio Trump, posti 'presidential' a ruba

I più richiesti, nonostante i costi, sarebbero proprio, secondo gli organizzatori, i posti 'presidential' da quasi 4mila dollari, che offriranno la possibilità ai supporter di raccontare di aver visto Trump da vicino e essersi fotografati con il figlio, optional offerto anche a senatori e rappresentanti della Camera, che si prevede aderiranno in massa. I prezzi, spiegano gli organizzatori dell’American Freedom Tour, sono destinati ad aumentare con il passare dei giorni.