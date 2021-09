Turismo, da Milano a Roma in bici. La protesta del tour operator

“Sono un professionista del viaggio e mi piace vivere in viaggio. Sono partito alla volta di Roma per contribuire a dare una scossa al governo e alla politica, ma anche per sensibilizzare l’intera opinione pubblica. Condivido i punti del Manifesto della Federazione turismo organizzato, le chiusure attuali sono insensate e vanno superate in sicurezza, con i protocolli giusti”. Lo ha detto Daniele Tonani, titolare della Focus Himalaya Travel, che nel primo pomeriggio ha lasciato Piazza Duomo, a Milano, per raggiungere la Capitale dopo 760 chilometri in sella alla sua bicicletta.



“Affronterò questa settimana sui pedali con lo spirito di chi vuole rompere una gabbia, quella stessa gabbia che tiene chiusi i tanti italiani desiderosi di tornare a vedere il mondo, di conoscere nuove culture e migliorare loro stessi grazie a un viaggio”, ha aggiunto il tour operator.



Il “Manifesto per la Libertà di Viaggiare”, che contiene le rivendicazioni e le proposte della Federazione turismo organizzato, è stato affidato a Tonani un attimo prima della sua partenza dal presidente di Fto, Franco Gattinoni. Al suo arrivo a Roma, lunedì 27 settembre, Giornata mondiale del turismo, l’imprenditore consegnerà il documento al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al suo collega al Turismo, Massimo Garavaglia.



LE TAPPE:

Lun. 20: Milano-Tortona

Mar. 21: Tortona-Levanto

Mer. 22: Levanto-Lerici

Gio. 23: Lerici-Castiglioncello

Ven. 24: Castiglioncello-Marina di Grosseto

Sab. 25: Marina di Grosseto-Lido Tarquinia

Dom. 26: Lido Tarquinia-Ostia

Lun. 27: Ostia-Roma centro