Ucraina, Alemanno: "Sabato fiaccolata per la pace. FdI si diverte con Musk"

“Sia sullo scenario della guerra in Ucraina che in quello del conflitto in Medio Oriente, il Governo italiano deve fare una profonda revisione delle sue posizioni, una revisione imposta non da scelte ideologiche, ma dalla constatazione della realtà. In Ucraina, dopo il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti, è sempre più evidente che non è possibile conseguire una vittoria militare da parte della NATO, ed è sempre più urgente aprire un negoziato di pace che interrompa questo conflitto pagato sulla pelle del popolo ucraino.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, gli stessi Stati Uniti che hanno messo il veto al Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione per il cessate il fuoco, hanno dichiarato, per bocca del presidente Biden, che il governo Netanyahu si deve fermare e non insistere ulteriormente nell'attacco a Gaza concentrandosi invece sulla liberazione degli ostaggi. Nonostante questo, l'Italia si è ancora una volta astenuta all'Assemblea Generale dell’ONU sul cessate il fuoco.

Tutti questi conflitti, oltre ad essere dei disastri umanitari, hanno un impatto devastante sulla nostra economia e sul nostro interesse nazionale, mentre il governo sembra essere ormai più realista del re nell'insistere su posizioni che oggi anche gli stessi USA stanno abbandonando. Per questo, sabato 16 dicembre il Movimento Indipendenza ha organizzato una fiaccolata per chiedere un impegno italiano per fermare tutte le guerre in corso e un profondo cambio di atteggiamento del governo Meloni, che proprio lo stesso giorno si diletta ad ospitare Elon Musk alla festa di Atreju. Vogliamo far sentire la voce di tanta gente proveniente da destra, come da altri schieramenti politici, che non accetta più questa politica totalmente asservita agli interessi atlantici e contraria al nostro interesse nazionale”, così dichiara Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza.

La fiaccolata per la pace si terrà a Roma sabato 16 dicembre: il corteo partirà alle 16.30 presso la stazione metro Ottaviano ed arriverà in piazza Risorgimento dove parleranno Nicola Colosimo e Gianni Alemanno