Ucraina, Romeo (Lega): "Stop retorica bellicista, ci si avvii verso una tregua e verso i negoziati"

Guerra, Romeo (Lega) ad Affaritaliani.it: "Né l’Ucraina né la Russia possono permettersi di perdere"





"L’unica strategia vincente sarebbe quella di spingere i governi della comunità internazionale a trovare le ragioni della pace sul modello degli accordi multilaterali di Helsinki del 1975, che ridussero le tensioni della guerra fredda e migliorarono le relazioni tra l’allora blocco comunista e l’Occidente in modo tale che i due paesi più grandi poterono parlare entrambi di successo diplomatico e nessuno si sentì sconfitto".

Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo commentando i massicci attacchi della Russia contro l'Ucraina come risposta all'avanzata delle truppe di Kiev in territorio russo. "Questa è la chiave per arrivare alla pace perché né l’Ucraina né la Russia possono permettersi di perdere. Ci auguriamo che indipendentemente dal risultato delle elezioni americane si abbandoni la retorica bellicista e ci si avvii finalmente verso una tregua e verso i negoziati", conclude Romeo.