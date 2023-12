Ue, Alemanno (MI): “Giusto resistere su Mes e Patto di Stabilità”

“E’ giusto resistere come sta facendo il governo Meloni alle pressioni per ratificare la riforma del Mes e quella del Patto di Stabilità. Non si capisce che cosa l’opposizione di sinistra voglia nel momento in cui parla di isolamento dell’Italia in Europa: per superare questo isolamento vogliono farci approvare dei trattati contrari al nostro interesse nazionale?

In Europa bisogna avere il coraggio di puntare i piedi ed esercitare il diritto di veto ogniqualvolta è necessario. Ed è questo il caso.

Il trattato sul Mes è inutile e pericoloso per l’Italia perché può spingere il nostro Paese verso il default. Il nuovo Patto di Stabilità così come è stato prospettato sembra essere preferibile rispetto al passato ma in realtà crea dei vincoli ancora più stringenti che porterebbero a fare dieci anni di manovre restrittive solo per inseguire le fissazioni rigoriste del governo tedesco. Insomma ci auguriamo che il governo meloni mantenga questa linea e faccia tutto quello che è necessario per salvare l’Italia da un netto peggioramento della sua situazione in Europa”, così ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza.