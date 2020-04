Ue, Conte: "Sul Mes massima cautela. No al veto. Il nuovo dl da 50 mld"

IL VIDEO CON LE PAROLE DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE IN PARLAMENTO









Conte,no a compromessi ribasso,si vince o perde tutti - Nella trattativa con l'Ue "non accettero' un compromesso al ribasso. Non siamo di fronte a un negoziato a somma zero. Qui o vinceremo tutti o perderemo tutti". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte,vertice Ue non risolutivo, indirizzo sia chiaro - "Il prossimo consiglio europeo non sara' risolutivo ma dovra' dare un indirizzo chiaro" sugli strumenti per combattere "lo shock" generato dal Coronavirus. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.



Conte, e' fondamentale Recovery Fund con debito comune - "La risposta comune dell'Europa deve essere ben piu' consistente" di quanto finora prospettato: "siamo convinti delle nostre motivazioni. All'inizio eravamo soli, ora sono con noi altri otto Paesi". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo. "E' fondamentale un European Recovery Fund. Il rapporto dell'Eurogruppo ne richiama la necessita' il piu' velocemente possibile: deve essere capace di strutturarsi con debito comune sui mercati finanziari".



Conte, su condizioni Mes attendo regolamenti attuativi - "Per capire se il Pandemic Crisi Supporto (la nuova linea di credito che fa riferimento al Mes, ndr) sara' effettivamente" senza condizionalita' "bisogna attendere l'elaborazione dei documenti predisposti per erogare questa linea di credito. Solo allora potremo discutere se il relativo regolamento puo' essere o meno opportuno agli interessi nazionali". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato



Conte,Recovery Fund subito,anche se legato bilancio Ue - "L'Italia sostiene una risposta coordinata, ambiziosa in relazione allo shock da Covid con l'idea che il Recovery Fund "dovra' essere conforme ai trattati perche' non abbiamo tempo per modificarli. Va gestito a livello europeo senza carattere bilaterale, deve essere ben piu' consistente degli strumenti attuali, mirato a far fronte a tutte le conseguenze economiche sociali, immediatamente disponibile e se dovra' ricadere nel quadro finanziario pluriennale dovra' essere messo a disposizione subito attraverso garanzie che ne anticipino l'applicazione". Lo dice il premier Giuseppe Conte.



Conte, veto a Mes farebbe torto a Paesi interessati - "Ci sono Paesi in Ue che hanno dimostrato interesse" al Mes senza condizioni. "La Spagna ha dimostrato di essere interessata purche' non abbia le condizionalita'" previste prima dell'emergenza. "Rifiutare questa nuova linea di credito significherebbe fare un torto a questi Paesi che ci affiancano nella battaglia" in Ue. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, su attivazione Mes ultima parola a Parlamento - In merito al Mes, "chi esprime dubbi su questa linea di credito contribuisce a un dibattito democratico e costruttivo. Ritengo che questa discussione debba avvenire in modo pubblico, trasparente, in Parlamento, al quale spettera' l'ultima parola". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, cautela su Mes, tifo rischia dividere l'Italia - "Sull'ormai strafamoso Mes si e' alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l'Italia in opposte tifoserie" ma l'intento e' procedere con la "massima cautela". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.



Conte, in dl aprile massima attenzione istanze parlamentari - "Sono consapevole che i decreti finora adottati hanno lasciato parziali le legittime richieste delle forze politiche di voler contribuire con le proprie proposte. Assicuro che nella costruzione del corpus di misure del prossimo decreto legge sara' assicurata la massima attenzione alle istanze dei parlamentari". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, grazie a maggioranza, sostegno costante e costruttivo - "Ringrazio in particolare la maggioranza che sostiene il governo, ma anche ogni singolo parlamentare per l'impegno, l'apporto costruttivo anche quando critico e il sostegno che non state facendo mai mancare". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, se ripete errori 2008 progetto Ue a rischio - "L'Ue e l'Eurozona non possono permettersi di ripetere gli errori commessi nella crisi finanziaria del 2008, quando non si riusci' a dare una risposta comune. E' un rischio che non ci possiamo permettere di correre perche' il fallimento nel produrre una risposta adeguata e coraggiosa provocherebbe un grave danno allo stesso progetto europeo". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.



Coronavirus: Lega in Aula contro Conte, bugiardo - "Che dici? Non sfottere! Bugiardo! Vergogna": cosi' i senatori della Lega hanno apostrofato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha assicurato "il massimo dialogo" all'opposizione nell'emergenza coronavirus. "Un po' di rispetto, per cortesia", ha detto la presidente Elisabetta Alberti Casellati per riportare la calma.



Conte, opposizione responsabile trovera' mia apertura - "In un momento cosi' difficile desidero confermare la piena disponibilita' al dialogo, mio e dell'intero governo, con le forze di opposizione. Il contributo di una opposizione responsabile trovera' sempre apertura e considerazione". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, rischio nuove poverta', ora sostegno piu' incisivo - "Questa emergenza incide sulle fasce piu' fragili, rischia di creare nuove poverta' e lacerare un tessuto sociale gia' provato. Abbiamo gia' compiuto alcuni passi. Il governo pero' e' consapevole che questi interventi non sono sufficienti: occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora piu' incisivo". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Coronavirus: Conte, richiesta scostamento non inferiore a 50 miliardi - "Dobbiamo potenziare ulteriormente la nostra risposta economica. Il Governo invierà a brevissimo una richiesta di scostamento pari a una cifra ben superiore a quella di marzo, non inferiore a 50 miliardi di euro, per un intervento complessivo non inferiore a 75 miliardi di euro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in Senato sull'emergenza Coronavirus. "Le recenti previsioni del Fmi stimano una caduta del 9,1% del Pil. Di fronte a questo quadro dobbiamo potenziare ulteriormente la risposta di politica economica, percio' il governo inviera' brevissimo al Parlamento un'ulteriore relazione con una richiesta di scostamento pari a una cifra ben superiore a quella stanziata a marzo. Sara' una cifra non inferiore a 50 miliardi di euro, con intervento complessivo che, sommando i precedenti 25 miliardi, sara' non inferiore a 75 miliardi". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, fase 2 complessa, avventatezza porterebbe danni - Quello della fase 2 e' "uno dei passaggi piu' sensibili e complessi. Lo ripeto, un'avventatezza in questa fase puo' compromettere tutti i sacrifici che i cittadini con responsabilita' e disciplina hanno affrontato fin qui". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



Conte, programma riaperture omogeneo su base nazionale - "Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attivita' produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato. E la soglia del contagio di riferimento "vogliamo che sia commisurata alla recettivita' delle strutture ospedaliere delle aeree di riferimento", aggiunge.



Conte, modifiche anche su distanziamento sociale - "Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge" la difficolta' dei cittadini "nel continuare a rispettare" le regole anti contagio e "l'aspirazione al ritorno alla normalita'". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato parlando del programma per la fase 2.



Conte, riavviamo motore Paese con programma strutturato - "Si prospetta una fase molto complessa: dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l'integrita' del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.



Conte, puntiamo a intensificare presenza di Covid Hospital - Il governo punta a "intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid hospital per la gestione ospedaliera di pazienti, in modo da ridurre notevolmente il rischio di contagio per operatori sanitari e pazienti". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.



Conte, app su base volontaria e senza penalizzazioni - Il governo punta al "rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l'utilizzo delle nuove tecnologie". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato. "L'applicazione sara' offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorra' scaricarla non subira' limitazioni o pregiudizi", aggiunge.



Conte, in alcune aree esplosione incontrollata virus in Rsa - "In alcune aree del Paese" si e' verificata "un'esplosione incontrollata dei contagi nelle case di cura". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un passaggio dell'informativa al Senato.



Conte, distanze e mascherine finche' non c'e' vaccino - "Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo e' mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.



Conte, chiara consapevolezza coinvolgere Parlamento - "Questo passaggio viene compiuto nella chiara della consapevolezza della necessita' di coinvolgere il Parlamento tanto piu' in una fase in cui l'azione di governo rileva direttamente su beni primari della persona". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato.



CORONAVIRUS: SENATO BOCCIA RICHIESTA OPPOSIZIONE PER 'COMUNICAZIONI' CONTE - Con 191 voti contro 87 e un astenuto la maggioranza a palazzo Madama ha confermato il calendario scaturito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, bocciando la proposta dell'opposizione che chiedeva che il premier Giuseppe Conte rendesse "comunicazioni" in vista del Consiglio europeo, seguite da voto dell'aula. All'odg c'è l'"informativa" del premier sulle misure adottate per fronteggiare l'emergenza coronavirus.