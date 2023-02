Meloni a Stoccolma e Berlino: "Serve fondo sovrano per le imprese"

Meloni come prima visita in una capitale Ue ha scelto infatti il Paese che ha assunto la presidenza di turno dell’Unione europea. La Svezia viene considerata un partner di accresciuta centralità strategica



Non bisogna limitarsi "al tema degli aiuti di Stato che rischia di produrre una difficoltà tra gli stati che hanno un maggiore spazio fiscale e quelli che ne hanno meno", serve "una flessibilità dei fondi esistenti" e l'istituzione di un fondo sovrano per aiutare le imprese europee". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio Ue, durante il quale verranno discusse "materie centrali" per l'Italia, perché oltre al sostegno all'Ucraina "si parlera' della gestione dei flussi migratori e della competivita' delle imprese.



Dopo la visita a Stoccolma dove, accompagnata anche dal ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto, la premier vola a Berlino per l’incontro alla Cancelleria con Olaf Scholz, a seguire la conferenza stampa. Sul fronte dell’immigrazione c'è stato questa mattina un confronto con il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, in carica dal 18 ottobre. Si è trattato del primo incontro bilaterale tra Capi di Governo di Italia e Svezia dal 2016. Meloni come prima visita in una capitale Ue ha scelto infatti il Paese che ha assunto la presidenza di turno dell’Unione europea. La Svezia viene considerata un partner di accresciuta centralità strategica.