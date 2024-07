Ue, nasce gruppo Patrioti d'Europa: Bardella presidente, Vannacci vice

Bardella: "I Patrioti per l'Europa rappresentano una speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che tengono alla loro identità"

Sono nati i Patrioti per l'Europa e, con 84 eurodeputati provenienti da 12 Paesi Ue, sono il terzo gruppo più numeroso al Parlamento europeo. Il gruppo è composto da 30 deputati del Rassemblement National (Francia), 11 di Fidesz e Partito Popolare Cristiano Democratico (Ungheria), 8 della Lega, 7 del ceco Ano, 2 del ceco Oath and Motorists, 6 dell'austriaco Fpo, 6 dell'olandese PVV, 6 dello spagnolo Vox, 3 del belga Vlaams Belang, 2 del portoghese Chega, 1 del Partito popolare danese, 1 del greco la Voce della Ragione, 1 dal Latvia First (Lettonia). L'eurodeputato francese, Jordan Bardella (Rassemblement National), è stato eletto presidente del gruppo e l'ungherese Kinga Gál (Fidesz) prima vicepresidente.



Gli altri vicepresidenti sono l'italiano Roberto Vannacci (Lega), la ceca Klára Dostálová (Ano), l'olandese Sebastiaan Stöteler (Pvv), il portoghese António Tânger Corrêa (Chega), lo spagnolo Hermann Tertsch (Vox) e l'austriaco Harald Vilimsky (Fpo). Il danese Anders Vistisen (Partito Popolare Danese) è stato eletto capogruppo e il belga Gerolf Annemans (Vlaams Belang) tesoriere.



"I Patrioti per l'Europa rappresentano una speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che tengono alla loro identità, alla loro sovranità e alla loro libertà. Come forze patriottiche, lavoreremo insieme per riprendere le nostre istituzioni e riorientare le politiche al servizio delle nostre nazioni e dei nostri popoli", ha dichiarato Bardella. "Le elezioni europee hanno dimostrato chiaramente che un numero preponderante di elettori vuole che i confini europei siano nuovamente protetti. Hanno a cuore la libertà e la pace. Sono favorevoli alla cooperazione europea, ma non a un'Ue che agisce al di là delle proprie competenze e punisce gli Stati membri per aver portato avanti le proprie politiche. Saremo la loro voce per i prossimi cinque anni", ha aggiunto Gál.

Ue: Salvini, buon lavoro a Vannacci, avanti tutta - "Buon lavoro al generale Roberto Vannacci, eletto vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa, per rappresentare la Lega e gli italiani. Avanti tutta!". Lo scrive sui social il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini.