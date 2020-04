Ue, Renzi: "Adesso possiamo usare per la sanità 37 miliardi del Mes"

“Diciamo che a questo giro gli europeisti battono i sovranisti 4 a 0. Quelli che dicevano no Mes oggi tornano a casa con le pive nel sacco: Salvini e Meloni che hanno fatto una battaglia ridicola, idem quella parte dei 5 Stelle che ha fatto una manfrina indicibile sul Mes", dichiara ad Affaritaliani.it il leader di Italia Viva Matteo Renzi, all'indomani del Consiglio europeo.



"La conclusione del Consiglio europeo è un ottimo passo in avanti", sottolinea l'ex presidente del Consiglio. "Francia e Italia insieme portano a casa un bel risultato. E adesso possiamo usare per la sanità 37 miliardi del Mes, senza condizioni. A me interessa solo che questo Paese abbia le risorse necessarie per affrontare come deve la fase 2. Adesso, subito, servono soldi per gli ospedali, per i tamponi e gli screening di massa, per aumentare i posti in terapia intensiva. Servono campagne a tappeto per i vaccini influenzali prima che riaprano le scuole. Se qualche sovranista da piano bar pensa che possiamo fare senza i soldi dell’Europa, si accomodi pure”, conclude Renzi.