Ue, Tajani ad Affaritaliani.it: "Maggioranza popolari, liberali, conservatori"

Commissione europea, Tajani riapre i giochi su Affaritaliani.it

"Nel 2017 sono riuscito a guidare una coalizione vincente popolari, liberali, conservatori. Perché non tentare anche ora? Non sarà facile, ma tentar non nuoce". Lo afferma ad Affaritaliani.it Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, rispondendo alla domanda se ci sia la possibilità di una maggioranza di Centrodestra al Parlamento Ue dopo le elezioni europee dello scorso weekend.

Si tratta di una dichiarazione importantissima perché Forza Italia, guidata da Tajani, fa parte del Partito Popolare Europeo e apre a una maggioranza con liberali e conservatori che escluda quindi la sinistra dei socialisti e i Verdi, proprio all'indomani delle parole di Olaf Scholz contro Giorgia Meloni e dei forti dubbi di Renew (liberali di Emmanuel Macron) nei confronti di Ecr, i Conservatori e Riformisti di Fratelli d'Italia.

Con queste parole ad Affaritaliani.it, dunque, Tajani riapre i giochi dei prossimi equilibri politici per la nuova Commissione europea.