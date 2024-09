Unicredit-Commerzbank, Mattarella spiega il diritto Ue ai tedeschi: "Indispensabile che nascano 'campioni' europei"

Mattarella: indispensabile nascano 'campioni' europei

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sul caso Unicredit-Commerzbank e bacchetta il governo di Berlino. Dopo l'incontro con il presidente tedesco, Frank Walter Steinmeier, rispondendo a una domanda sulla necessita' di proseguire con l'unione bancaria a livello comunitario, anche dopo il dibattito nato per la scalata di Unicredit a Commerzbank, il capo dello Stato ha affermato che nei settori piu' avanzati in cui ora sono protagonisti soggetti di altri continenti "e' indispensabile che nascano 'campioni europei', come suggerito nel rapporto Draghi, e' un obiettivo indispensabile. Sulle vicende concrete non mi tocca esprimermi, ma sulla strategia di campioni europei indicata dalla Commissione europei e' assolutamente indispensabile

"Controllare gli ingressi regolari"

Sul nodo migranti, oggetto della telefonata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz, Mattrella assicura che "riusciremo a risolvere il problema organizzando ingressi regolari per chi vuole venire a lavorare, togliendo il fenomeno dalle mani dei trafficanti di esseri umani. Solo allora risolveremo la questione".

Italia-Germania, "rapporti non mutati con Meloni

Mattarella, rispondendo a una domanda di un giornalista tedesco ha assicurato che con l'arrivo al governo di Giorgia Meloni i rapporti tra Italia e Germania "non sono mutati. Sia perche' sono cosi' solidi che superano i diversi cambiamenti, sia perche' e' oggettivo" il buon rapprto, come dimostra il Piano siglato l'anno scorso tra i due governi e la telefonata di ieri tra la premier e il cancelliere Scholz.

"Pace non sia sottomissione"

Quanto alle crisi internazionali, nello specifico a quella che attraversa l'Ucraina, il capo dello Stato ringrazia la Germania "per il sostegno cosi' forte all'Ucraina", affermando che "siamo alla ricerca di una conclusione di questa avventura sconsiderata della Russia, nella speranza che si possano trovare spiragli di dialogo. Ma la pace non e' sottomissione alla prepotenza e abbandono dei principi. Per questo sostenere l'Ucraina e' essenziale per diferendere la pace ed evitare che a questa avventura sconsiderata ne seguano altre".