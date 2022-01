Vaccino obbligatorio anche per gli over 40, poi over 18. Multa gli salata

Vaccino obbligatorio, ipotesi multa più salata per i No Vax



"Gran parte dei problemi dipendono dai non vaccinati". Le parole del presidente del Consiglio, ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sono state chiarissime. Inequivocabili. Tanto che all'indomani si moltiplicano i rumor e le ipotesi - Affaritaliani.it ha incrociato fonti autorevoli di diversi partiti della maggioranza - secondo i quali l'obbligo vaccinale per gli over 50 sia solamente il primo passo.



Ovviamente tutto dipenderà dall'andamento della pandemia nei prossimi giorni (non tanto il numero dei positivi, quanto quello delle vittime e soprattutto dei ricoverati in particolare in terapia intensiva), ma lo scenario più probabile è quello che tra un paio di settimane, verso la fine di gennaio, il governo - salvo un'improbabile inversione di tendenza dei numeri della pandemia - decida per estendere l'obbligatorietà dei vaccini anche per gli over 40.



Non solo, laddove la situazione non dovesse migliore in modo considerevole, non è affatto escluso che dopo un'altra decina di giorni l'esecutivo possa scendere fino agli over 30 e, successivamente, anche agli over 18 per il vaccino obbligatorio. Una strategia a step, dunque, legata ai numeri ma che non esclude nulla. Non solo.



Su input del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) e anche di Italia Viva e di Partito Democratico, il Parlamento, in sede di conversione dell'ultimo decreto legge e con l'appoggio del premier, potrebbe innalzare la multa per i No Vax (malgrado l'obbligo per legge) dagli irrisori 100 euro una tantum a una cifra ben più considerevole (ad esempio 500 o addirittura 1.000). L'altra alternativa sarebbe quella di far diventare i 100 euro per i No Vax un contributo mensile per finanziare il Sistema Sanitario Nazionale.