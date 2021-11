Vaccino obbligatorio per tutti e lockdown totale. Ecco quando (in Italia)

Covid, Super Green Pass solo primo passo se...

Il Super Green Pass ormai è una realtà. Manca solo il via libera ufficiale del governo. Sarà un Certificato verde che durerà nove mesi, rinnovato solo a chi si sottopone alla terza dose e differenziato per vaccinati o guariti dal Covid e non. Il governo Draghi sta tentando ogni strada per 'salvare il Natale' e soprattutto il turismo della montagna e della neve massacrato l'anno scorso dalle decisioni dell'esecutivo Pd-M5S guidato da Giuseppe Conte.



Ma la situazione in giro per l'Europa è in continuo peggioramento. Germania, Austria, Belgio, Olanda e Paesi balcanici mostrano la violenza della quarta ondata che colpisce anche i vaccinati, anche se in misura nettamente inferiore (stando almeno ai numeri ufficiali). Che fare dunque a gennaio se il Super Green Pass non sarà sufficiente? Che fare se anche in Italia il numero di contagiati al giorno toccherà i livelli degli altri Paesi? Che fare se ricoverati e vittime saliranno ancora? Dietro le quinte al ministero della Salute, d'accordo con il Cts e con Palazzo Chigi, si lavora a mettere a punto ogni tipo di scenario.



Quello che al momento non viene affatto escluso, stando a fonti di maggioranza, è che subito dopo la festività natalizie, qualora la situazione fosse fuori controllo, il governo potrebbe davvero decidere la vaccinazione obbligatoria per tutti, compresi i bambini dai 5 anni in su. L'obbligo per sanitari e docenti, di cui si parla in queste ore, sarebbe soltanto il primo passo verso una decisione difficile, perché poi scatterebbero anche i risarcimenti in caso di problemi ed effetti collaterali gravi, ma che l'Italia potrebbe assumere insieme ad altre nazioni, sicuramente la Francia e probabilmente anche la Germania.



Quanto all'incubo del lockdown generalizzato modello 2020, fonti di governo spiegano che Draghi non ha alcuna intenzione di prendere una decisione così drastica da premier, in quanto sarebbe un totale fallimento politico e strategico. Qualcuno non esclude che, laddove fosse scientificamente necessario, SuperMario potrebbe scegliere di accettare la candidatura al Quirinale e, una volta diventato Capo dello Stato in piena emergenza Covid, far scattare il lockdown per tutti. Che però, formalmente, verrebbe deciso da un altro premier (le ipotesi sono Cartabia, Franco o Colao).