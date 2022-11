Valditara, la stretta sui bulli. "Alunni violenti ai lavori socialmente utili"

Valditara e il metodo contro gli studenti violenti. Esplode il caso

Il governo Meloni ha appena varato la manovra finanziaria. Gran parte dei fondi stanziati, serviranno per fronteggiare il caro bollette. Per tutte le altre misure il budget era piuttosto ristretto. Il discorso vale anche per i soldi investiti per la Scuola. Il ministro Giuseppe Valditara promette nuovi interventi, soprattutto per incrementare gli stipendi degli insegnanti, considerati sempre di più figure chiave. "Gli insegnanti - spiega Valditara e lo riporta il Fatto Quotidiano - devono essere consapevoli del ruolo che sono chiamati a svolgere”, e quindi cita il termine "autorevolezza" diverse volte, almeno riconoscendo che l’autorevolezza passa anche dagli stipendi. Ricorda quindi che nella manovra ci saranno i soldi per l’aumento (ancora insufficiente) dei contratti e assicura di “battersi" perché ci siano delle risorse nuove.

Valditara propone anche una soluzione per gli studenti "bulli" destinata a far discutere. "Contro gli episodi di violenza in classe serve trovare una soluzione anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole e di essere responsabili: una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i lavori socialmente utili". Il 9 novembre, nell'anniversario della caduta del Muro di Berlino, aveva inviato una lettera alle scuole definendo il comunismo una grande utopia convertita in un incubo, altra dichiarazione che ha creato un polverone. Valditara racconta anche di una visita a una scuola in cui si giocava a calcio in classe, danni (da 500mila euro) dopo le occupazioni e il ricordo di quando il suo incontestabile maestro si faceva chiamare "signor maestro".