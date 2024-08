Vannacci a La Piazza dà i voti al governo: “Per ora 7.5, ampi margini di miglioramento”

La Piazza 2024, l'intervento di Roberto Vannacci

“Io generale un po’ strano? Definizione che mi sta a pennello”, esordisce con una battuta Roberto Vannacci a “La Piazza”, la kermesse di affaritaliani.it organizzata a Ceglie Messapica (Brindisi). Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino l’europarlamentare della Lega dà un giudizio positivo al governo che “riflette i risultati conseguiti in questi due anni. Sono convinto che il governo durerà fino a fine legislatura. Che ci siano discussioni è normale: in tutte le buone famiglie ci sono momenti in cui si dibatte e si cerca di tirare la coperta ognuno dalla propria parte ma poi si devono tirare le somme", spiega.

"Un voto al governo da 0 a 10? Darei un 7 e mezzo, un voto positivo che rivela ampi margini di miglioramento, ma sicuramente sancisce il fatto che siamo sulla strada giusta", dice Vannacci.

Sul ponte sullo Stretto il generale afferma che è "una buona idea e un'opera importantissima. Saremo il primo tra i Paesi europei su un'opera come questa. E' un qualcosa di esemplare e dara' lavoro a tantissime persone".

Quanto alla legge sulla cittadinanza Vannacci afferma che "non so se sullo Ius Scholae" c'è stato "un ceffone a Tajani ma so che non era nel programma di governo. Forse questo poteva essere una sorta di ammiccamento alla sinistra. Ma penso termini con le ferie agostane visto che adesso si ricominciano i lavori. Questa questione mi sembra ormai tramontata per lasciare il passo a questioni molto più importanti per il futuro dell'Europa e dell'Italia".

Sul Centrodestra in generale "il bello è che non ha bisogno del campo largo ma si basa sulla disciplina delle intelligenze. Non ho grande considerazione delle opposizioni perché non vedo questa capacità di argomentare concretamente. Ritengo che si basi sempre sui soliti slogan: più tasse, più immigrati e meno libertà. Questo lo slogan della sinistra che non trova nemmeno sintesi per questo campo largo tanto millantato, ma non concretizzato".