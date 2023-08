Vannacci, Crippa (Lega) a La Piazza: "Per lui porte spalancate"

Vannacci: Crippa, porte della Lega sono spalancate per lui

"Se Vannacci dovesse decidere di candidarsi, le porte della Lega sono spalancate". Così Andrea Crippa, vicesegretario leghista, rispondendo a una domanda sul caso del generale Vannacci alla kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, nel Brindisino. Rispetto alle opinioni espresse nel libro del militare, Crippa ha chiarito: "Vannacci ha espresso il suo pensiero e va ascoltato. Da quello che è uscito sui media, l'80% di ciò che ha scritto lo condivido".E ha aggiunto: "Dal punto di vista istituzionale non era opportuno l'intervento di Crosetto ma penso l'abbia fatto più da ministro della Difesa che da politico".

"Se il generale Vannacci o se Gianni Alemanno volessero candidarsi con noi alle prossime europee, le porte della Lega non sarebbero aperte ma spalancate. E non lo dico per una questione di preferenze ma di idee e valori che ci accomunano". Crippa l'ha ribadito dal palco de 'La piazza', la manifestazione organizzata da Affari italiani a Ceglie.

