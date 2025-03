Vannacci attacca Forza Italia ma scivola su una fake news. Ira degli azzurri, poi le scuse. Il caso

I parlamentari europei di Forza Italia: "È evidente che Vannacci, destinato all'oblio, cerchi la menzogna per ottenere qualche minuto di visibilità"



Un post, cancellato, fa litigare l'eurodeputato Roberto Vannacci (Lega) e Forza Italia. "Vannacci mente sapendo di mentire. Ignoranza o malafede? Oggi, sui suoi profili social, l'europarlamentare della Lega, in assenza di prove, attacca Forza Italia sostenendo che il nostro partito avrebbe cambiato posizione sul voto al bando delle auto diesel e benzina. Secondo lui, nel 2022 avremmo votato a favore. Sarebbe bastato controllare le liste di voto per verificare che la notizia è completamente falsa». Lo dichiara in una nota la delegazione degli eurodeputati di Forza Italia al Parlamento europeo. "È evidente che Vannacci, destinato all'oblio, cerchi la menzogna per ottenere qualche minuto di visibilità. Ma con Forza Italia casca male: noi, a differenza sua, siamo sempre stati coerenti nella difesa delle imprese", concludono gli europarlamentari azzurri.

Il capogruppo di FI al Parlamento europeo Fulvio Martusciello: "Vannacci sa cos'è una lista di voto? Probabilmente no, perché altrimenti l'avrebbe consultata e si sarebbe accorto che nel 2022 Forza Italia votò contro il ban al 2035 delle auto diesel e benzina, e non a favore come sostiene sui suoi profili social. Rimuova il post o pubblichi una smentita, altrimenti ne pagherà le conseguenze". Il post è stato rimosso.

Successivameente la spiegazione di Vannacci: "Questa mattina sul mio profilo Facebook è stato pubblicato un post rimosso dopo pochissimo tempo. Si è trattato di un mero errore del mio staff, del quale tuttavia mi assumo ogni responsabilità, fuorviato da un articolo pubblicato l'8 giugno 2022 da 'Il Fatto Quotidiano' in cui si affermava il voto favorevole di Forza Italia allo stop alle auto a benzina. Nel mondo al contrario difficilmente si ammettono gli errori commessi, ma visto che il mio mondo è quello dritto non ho alcuna difficoltà a farlo", conclude Vannacci.



