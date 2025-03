Trump blocca gli aiuti militari all'Ucraina, quanto può resistere Kiev senza armi degli Usa? Le stime

Ucraina, lo scenario probabile senza le armi degli americani. La verità sui depositi europei

Donald Trump ha annunciato che toglierà le armi americane all'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti non ha specificato le tempistiche ma si parla di una decisione imminente. Naturalmente lo scontro alla Casa Bianca dell'altro giorno con Zelensky non ha aiutato e adesso la situazione a Kiev rischia davvero di precipitare, con l'Europa divisa e impreparata per sostenere l'Ucraina. Ma senza gli aiuti degli Usa, Zelensky quanta autonomia avrebbe per proseguire con la guerra? Alle condizioni attuali - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - la stima più ripetuta resta che, se oggi Trump bloccasse le forniture militari, le forze armate ucraine potrebbero continuare a combattere con la stessa intensità per altri sei mesi. Ma la forza americana è data soprattutto dal contributo dell'intelligence, dai missili Patriot e dai sistemi di comunicazioni satellitari come Starlink.

Aiuti che l’Europa non è ancora in grado di fornire, sebbene alcuni suoi eserciti (francese, tedesco, britannico, polacco, dei Paesi baltici e del nord europeo con Norvegia e Finlandia in testa), stiano studiando i campi di battaglia ucraini, confidano alti ufficiali dello Stato maggiore di Kiev. Si stima - prosegue Il Corriere - che se nulla mutasse, l’arrivo di armi Usa continuerebbe sino a fine 2025. Ma non sono escluse circostanze impreviste. Gli analisti notano che, specie dopo il fallimento de l summit di Washington con Zelensky, Trump avrebbe comunque i poteri per bloccare gli invii. Ci sono diversi tipi di armamenti made in Usa che l’Europa non produce. Come i pezzi di ricambio e le munizioni per i corazzati Bradley, indispensabili mezzi di appoggio per le fanterie dovunque presenti sul fronte del Donbass.

Altre armi introvabili nella Ue sono i missili Himars e gli Atacms. Armin Papperger, presidente del Rheinmetall, il più grande gruppo industriale bellico tedesco, ha sottolineato come arsenali e depositi europei restino semivuoti. Le industrie non sono ancora riuscite a rimpiazzare le armi inviate in Ucraina dall’inizio della guerra e ciò è il risultato degli imponenti tagli ai budget della Difesa voluti dai governi Ue dopo la fine della Guerra Fredda.