Meloni affossa il piano di Macron e Starmer: "L'Italia non manderà soldati in Ucraina"

Ucraina, Meloni: "Non ci possiamo permettere di fare letture infantili sulla situazione"

La rottura tra Trump e Zelensky ha spiazzato l'Europa, il vertice a Londra di domenica ha certificato la divisione tra i leader. In particolare Francia e Gran Bretagna, con la loro proposta di una tregua per un mese e con l'ipotesi dell'invio di soldati in Ucraina, si sono schierate apertamente dalla parte di Zelensky, mentre l'Italia, ma anche la nuova Germania di Merz (anche se a Londra c'era ancora Scholz), non si sono sbilanciati. "Bisogna puntare a evitare - ha detto Meloni su Rai1 a XXI Secolo - qualsiasi divisione e frattura che renderebbe tutti più deboli. Siamo in un momento non facile per nessuno, in cui prima di fare una scelta occorre ponderarla bene". E nel quale non ci possiamo permettere "letture infantili", rimarca rivolta all’opposizione che le chiede "da che parte sta".

Perché, appunto, "ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli". Meloni ha anche parlato dello scontro Trump-Zelensky nello studio ovale. Secondo la premier non c’è una frattura insanabile: "I toni danno l’impressione che si sia su posizioni molto distanti. Ma in realtà non lo sono perché l’obiettivo è condiviso: portare la pace in Ucraina, giusta, stabile, duratura e direi definitiva", dice Meloni. La premier poi ribadisce le "perplessità sulla proposta franco-britannica" di inviare soldati europei in Ucraina, "molto complessa" e non convincente "sul piano dell’efficacia": "Non manderemo soldati italiani in Ucraina".

Ma Trump che annuncia dazi è un amico? Meloni sorride: "Sono anch'io amica di molti leader, ma difendo l’interesse italiano. Il nostro interesse è opposto a ciò che sta dichiarando Trump. Vedremo che farà. Sono convinta che la guerra dei dazi non convenga neanche agli Usa. Lo dirò a Trump e farò di tutto per evitarlo". Meloni loda anche il Sanremo di Carlo Conti "senza sermoni".