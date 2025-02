Vannacci risponde a Quesada (Pd): "Io al Festival di Sanremo? È una città libera e non un feudo di sinistra"- VIDEO

“Nell’elenco di chi partecipa a Sanremo ci sono proprio tutti, da Fedez a Achille Lauro, manca solo il mio nome, Roberto Vannacci. Eppure si parla di me anche in questa occasione. È grazie a Christian Chesada, segretario provinciale del Pd di Imperia, che sono stato chiamato in causa. Non gli va proprio che io vada ospite a Sanremo ed è stato preso dall’allergia e ha cominciato a starnutire e a grattarsi. Lui proclama che il Festival di Sanremo è simbolo di apertura, cultura ed inclusione e che ha dato ampio spazio a voci e a sensibilità diverse. Pertanto io, sarei l’unica voce e sensibilità diversa a non avere la possibilità a esprimersi nella città dei fiori. E poi continua proferendo che Sanremo non può diventare la vetrina della propaganda reazionaria, confermando che, secondo la sua idea di democrazia, invece Sanremo dovrebbe essere la vetrina dell’ideologia dogmatica progressista e di sinistra. Solo di quella. E invece no, signor Christian Chesada. Si faccia una fiala di Bentelan se proprio non ce la fa smetterla di grattarsi. Sanremo è una città libera e non è un feudo ideologico riservato alla sinistra. E io ci sarò. Per cui, se vuole, venga anche lei ad argomentare pacatamente la sua contrarietà. Oppure preferisce rimanere a soffiarsi il naso?” Così Vannacci in un video sui social.