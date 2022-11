Varoufakis lancia il suo partito in Italia: "Anche qui serve una sx radicale"

Varoufakis lancia MeRA25 anche in Italia

L'ex ministro greco Yanis Varoufakis, co-fondatore di DiEM25 e leader di MeRA25 Grecia, lancia in Italia MeRA25, "una nuova formazione progressista con la testa in Europa e le gambe in Italia perché la sfida oggi è globale". L'appuntamento è per sabato 12 Novembre dalle 11 a Roma, all’Acquario Romano, con Varoufakis, esponenti di MeRA da tutta Europa e Federico Dolce, portavoce nazionale DiEM25 per l'Italia.

“L’Italia ha un governo neofascista perché la sinistra italiana non è riuscita a presentare un’alternativa radicale, realista, umanista ed europeista alle politiche oligarchiche di Bruxelles e Francoforte - dice Dolce - alle quali i partiti centristi e gli oligarchi italiani si sono completamente arresi. L’ultima cosa di cui oggi l’Italia non ha bisogno è un altro inutile piccolo partito di sinistra. Ciò di cui l’Italia ha bisogno ora è un partito di sinistra con un’agenda paneuropea radicalmente progressista e un’organizzazione transnazionale. MeRA25 aspira ad essere quel partito”.



“L’Italia ha oggi più che mai bisogno si superare gli schemi vecchi e fallaci con cui la politica e i media ancora oggi provano – fallendo – a leggere la società. La visione del futuro è rimasta ancorata ad un ideale degno degli anni 60. Il mondo è cambiato, le nostre vite sono cambiate, ai nostri giovani non riusciamo più ad offrire una prospettiva degna di essere inseguita, dei nostri concittadini in difficoltà non ci curiamo più, illudendoci che i loro problemi non ci coinvolgano. Ci aspetta, che lo vogliamo o no, una nuova era. E’ nostro dovere offrire una proposta di futuro coerente, radicale e credibile. Non solo per loro ma per tutte e tutti noi”, conclude Dolce.