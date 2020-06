Veneto, Zaia attacca Meloni: "Senza il sì all'autonomia non esiste alleanza"

Luca Zaia alza la voce e non le manda a dire a Giorgia Meloni in merito all'alleanza di centrodestra per le elezioni Regionali in Veneto che si terranno il 20-21 settembre. "Non esiste - dice al Corriere della Sera - che al mio fianco ci siano persone che non credono nell’autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio. Chiederò un impegno pubblico scritto — spiega il governatore leghista —. Candidarsi in Veneto significa impegnarsi per l’autonomia senza se e senza ma. In Veneto Fdi ha già votato per l’autonomia. In generale, direi che c’è chi arriva prima e chi arriva dopo, ma non capire che questo processo è irreversibile significa essere fuori dalla storia".

"Volere bene al Paese - prosegue Zaia - non significa solo cantare bene l’Inno di Mameli e sventolare il Tricolore". Zaia prova a fare quadrato anche intorno al leader del Carroccio. "La Lega non è in crisi, gli alti e bassi ci sono sempre stati. Noi abbiamo solo un modo di farci valere: rispondere con i fatti. Se Salvini ci aiuta a raggiungere l’autonomia si sarà guadagnato la nostra eterna riconoscenza".