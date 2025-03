Verini (Pd): "Scarse aspettative per l’incontro di oggi tra governo e Anm"

"La strada è un’altra: finire la guerra all’indipendenza della magistratura, evitare le gravissime conseguenze della riforma. Altrimenti il confronto sarà solo una finzione"



"L’intervista del Presidente ANM Parodi è seria, ma conferma le scarse aspettative che l’incontro di oggi riveste". Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia del Senato e capogruppo del Partito Democratico in Commissione Antimafia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'intervista a Cesare Parodi, presidente dell'Anm (ad Affaritaliani.it), nel giorno dell'incontro tra Anm e governo sulla riforma costituzionale. Parodi ha affermato di andare da Meloni e Nordio "senza pregiudizi ma che la riforma non funziona".



"Le critiche dell’ANM, espresse nelle manifestazioni del 27 febbraio, non sono a difesa di una categoria, ma dello stato di diritto, dei principi costituzionali che la riforma colpisce. E a difesa dei cittadini, che hanno diritto ad una giustizia giusta e ad una durata ragionevole dei processi. Ma il governo ha una idea radicalmente diversa, che rischia di colpire al cuore la separazione dei poteri. E ogni giorno aggiunge una perla, come l’ipotesi (non smentita da Via Arenula) di separare perfino la Polizia Giudiziaria dai Procuratori. La strada è un’altra: finire la guerra all’indipendenza della magistratura, evitare le gravissime conseguenze della riforma. Altrimenti il confronto sarà solo una finzione", conclude Verini.



