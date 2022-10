Vicepresidenze, FI ricompensata: Mulè alla Camera, Gasparri al Senato

Vicepresidenze Camera e Senato, si stringe la partita: tensioni nelle opposizione

Per il Centrodestra dovrebbero essere l'azzurro Mulè e Rampelli di Fdi i candidati alla vicepresidenza a Montecitorio; al Senato il leghista Centinaio e l'azzurro Gasparri. Si è tenuta una riunione negli uffici di Fdi alla Camera tra i capigruppo. Una sorta di "ricompensazione" al partito di Berlusconi dopo l'elezione di due esponeti di Fratelli d'Italia e Lega, alle presidenze di Montecitorio e Palazzo Madama.

Acque agitate nell'opposizione: "Ci tagliano fuori", ribadisce questa mattina Renzi confermando l'intenzione del Terzo polo di uscire dall'Aula. Anche nella conferenza dei capigruppo a Montecitorio è stato affrontato il tema, con Azione che - riferiscono fonti parlamentari - ha chiesto al presidente della Camera di farsi garante di un'intesa larga mentre il Pd avrebbe ribadito che i dem rappresentano il partito con più numeri. Non è previsto alcun incontro tra i rappresentanti del partito del Nazareno e di Azione.

Per il Pd le candidate alle vicepresidenze sono Ascani a Montecitorio e Rossomando a palazzo Madama. Per il M5s, invece, i candidati alle vicepresidenze sono Castellone al Senato ed è in corso un 'ballottaggio' tra Costa o Todde a Montecitorio. Renzi ha annunciato di voler portare il tema sul tavolo del presidente della Repubblica Mattarella.

Vicepresidenze Camera e Senato, Renzi: "Porteremo il tema delle vicepresidenze all'attenzione del Colle"

"Rispetto alle questioni politiche oggi si vota per le vicepresidenza delle Assemblee ci sono quattro posti per l’opposizione e ci sono tre opposizioni: Movimento cinque stelle, Pd e noi. Cosa hanno fatto Pd e Cinque stelle? Hanno fatto l’accordo per tagliarci fuori. Pensate che quando nel 2013 fecero una cosa simile noi demmo i voti a Di Maio perché i Cinque stelle potessero esprimere un vicepresidente perché è un principio di buona condotta parlamentare. Oggi Pd e Movimento cinque stelle con la loro arroganza hanno deciso di tagliarci fuori e noi resteremo fuori dall’Aula e porteremo il tema al presidente della Repubblica". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Vicepresidenze Camera e Senato, Richetti: "Spero nella guida del Copasir o della Vigilanza Rai ad Azione-Iv"

“Oggi è stata certificata l’esclusione di una parte dell’opposizione dalle vicepresidenze delle Camere. Dopo questa esclusione, almeno una delle due presidenze delle commissioni di garanzia, Vigilanza Rai o Copasir, auspichiamo vada al terzo polo”. Lo ha detto il capogruppo di Azione-Iv, Matteo Richetti.