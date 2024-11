Elon Musk nel mirino della moglie di Lula: "Non ho paura di te". Gli insulti diventati virali | Video

Polemiche sulla first lady brasiliana Rosangela Lula da Silva, detta Janja, per l'insulto a Elon Musk, il miliardario proprietario di Tesla e Space X, e nuovo membro dell'amministrazione Trump. "F**k you Elon Musk non ho paura di te" ha esclamato la donna durante un dibattito e diventato virale alla vigilia del G20 che si apre oggi a Rio de Janeiro. La reazione, sembra, per un problema audio durante il suo intervento.