Mozione di sfiducia alla Santanché, caos in aula, "Vergogna" grida l'opposizione | video

Giornata tesa alla Camera per la mozione di sfiducia contro il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, per l'inchiesta che la vede accusata di Truffa ai danni dello Stato per il caso Visibilia-Inps. Le opposizioni non hanno lesinato critiche pesanti verso il Ministro mentre i deputati di Forza Italia e Lega hanno disertato l'aula. Non sono mancati i momenti di tensione, in particolare quando Santanché è uscita dall'aula. Subito dai banchi del Movimento 5 Stelle si è levato il grido "Vergogna"