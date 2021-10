Viminale, Maroni dirigerà l'anti-caporalato: mossa vs Salvini della Lamorgese

Si insedia oggi 20 ottobre al Viminale, alle ore 15.00, alla presenza del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e del presidente del Consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco, la Consulta per l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14 luglio u.s..

L'Organismo, che sara' presieduto dal dott. Roberto Maroni, avra' il compito di dare impulso alle iniziative contro il caporalato previste, prevalentemente a livello locale, nell'ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming sul sito del Viminale.

"Ringraziamo di cuore Roberto Maroni, che ci ha dato il grande onore di accogliere la nostra richiesta" di presiedere la Consulta contro il caporalato: una richiesta che "abbiamo fatto convintamente con i ministri Orlando, Patuanelli e con Enzo Bianco dell'Anci, in virtu' della sua grande esperienza come ministro dell'Interno e del Lavoro: ci potra' certamente aiutare e la Consulta potra' agevolare il virtuoso raccordo tra le amministrazioni centrali ed il territorio". Cosi' il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, all'insediamento dell'organismo al Viminale.