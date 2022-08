Weber (Ppe): "Forza Italia è garante con l'Europa per il centrodestra"

"Forza Italia garante in Europa"

"Il Ppe sta sostenendo con con forza i nostri amici di Fi e Silvio Berlusconi, come custode di un governo europeista per il futuro qui in Italia. FI è una forza esperta, con Berlusconi leader e Tajani coordinatore, figure forti e convincenti. Tutti coloro che vogliono stabilità devono votare per la coalizione di centrodestra e coloro che vogliono avere un governo esperto, un governo europieista devono votare FI. Questo e' il mio messaggio a livello europeo, partecipate e votate per un'Italia europeista". Lo ha detto il presidente del Ppe Manfred Webewr al termine dell'incontro con Berlusconi a Roma.