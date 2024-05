Zaia: "Il clima è un'emergenza, serve una polizza nazionale anti-alluvioni"

Veneto Zaia: "Vicenza non è finita sott'acqua grazie alla prevenzione. Serve un piano Marshall a livello nazionale"

Luca Zaia lancia l'allarme sul clima. Dopo le pesanti piogge degli ultimi giorni a Vicenza, il governatore del Veneto chiede un intervento a livello nazionale. "È ora di far partire - dice Zaia a Il Corriere della Sera - il piano Marshall contro le alluvioni. Iniziando da una considerazione semplice: meglio spendere un miliardo per la prevenzione piuttosto che due, o chissà quanti, per riparare i danni. Io - spiega Zaia - considero il mio battesimo del fuoco da governatore l’alluvione tra ottobre e novembre del 2010. Non avevo mai affrontato una cosa del genere: 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese sott’acqua. Vennero in visita il premier Berlusconi, Bossi… È lì che mi è nata l’idea del piano Marshall".

"Di quello - prosegue Zaia - che allora molti considerarono un’utopia. Anche perché da 80 anni non si facevano opere idrauliche. Chiamai alcuni esperti e venne fuori un piano da 2,7 miliardi, che non avevamo. Ma step by step… 2.400 cantieri aperti e 23 grandi bacini di laminazione di cui la grande maggioranza già funzionanti. Il risultato è che, nonostante le piogge degli ultimi giorni, Vicenza non è finita sott’acqua come allora. Ora chiedo al governo di seguire il "modello Veneto". Serve una polizza nazionale contro le alluvioni. Il clima è un'emergenza".